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    Дженнаро Гаттузо: «Милан» в матче с «Арсеналом» наделал слишком много ошибок»

    Теги Милан Дженнаро Гаттузо Лига Европы Арсенал

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо дал комментарий после поражения от «Арсенала» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    «Мы знали, что игра получится крайне трудной. «Арсенал» переживает тяжелый момент, но это чрезвычайно мастеровитая команда, а мы сегодня наделали слишком много ошибок. Мы не были сплоченной командой, «Арсенал» заслужил победу.

    Мы могли сыграть лучше, если бы показали более командный футбол, а у «Арсенала» каждая атака представляла опасность. Многие из наших парней впервые сыграли на таком уровне, и нам еще предстоит усвоить этот урок.

    В футболе никогда нельзя говорить «никогда», и в Лондоне мы выложимся без остатка. К визиту на «Эмирейтс» не будем относиться как к однодневной прогулке. Мы – «Милан» и должны уважать свой клуб. Сегодня мы могли забить, еще ничего не ясно, но будет тяжело. Приложим все силы, чтобы пройти дальше.

    Я ожидал, что Венгер построит игру именно таким образом, но ошибка была в том, что мы предоставили «Арсеналу» слишком много пространства. Мы позволяли им слишком легко преодолевать наши построения, и у них всегда было словно на одного человека больше», – сказал Гаттузо.

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