Кришито о поражении от «Лейпцига»: «Результат неплохой, но нам по силам играть лучше»

Капитан Доменико Кришито дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с (1:2).

— Результат для нас неплохой, но я уверен, что нам по силам играть лучше.

— Пара слов о забитом мяче. О чем подумали перед тем, как пробить?

— Подумал о том, что хочу направить мяч точно в угол. В итоге получился хороший гол, очень важный для ответной игры в Петербурге.

Нам нужно быть к ней готовыми, потому что дома наверняка нам придется так же непросто, как сегодня, – сказал Кришито.