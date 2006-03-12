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    Кришито о поражении от «Лейпцига»: «Результат неплохой, но нам по силам играть лучше»

    Теги Зенит Лига Европы Доменико Кришито РБ Лейпциг

    Капитан «Зенита» Доменико Кришито дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» (1:2).

    — Результат для нас неплохой, но я уверен, что нам по силам играть лучше.

    — Пара слов о забитом мяче. О чем подумали перед тем, как пробить?

    — Подумал о том, что хочу направить мяч точно в угол. В итоге получился хороший гол, очень важный для ответной игры в Петербурге.

    Нам нужно быть к ней готовыми, потому что дома наверняка нам придется так же непросто, как сегодня, – сказал Кришито.

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