Ральф Хазенхюттль: «Теперь «Зениту» хватит победы 1:0, но я настроен оптимистично»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль прокомментировал победу над (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Мы провели хорошую игру. В первом тайме у нас было несколько моментов, например, удар Форсберга в штангу. Мы хорошо оборонялись. В перерыве мы поговорили, после чего увеличили давление. Вернер прекрасно сыграл в эпизоде с первым голом. Мог он и забивать сразу после него, это придало бы ему дополнительной уверенности.

В итоге нам не хватило пяти минут, чтобы поехать с прекрасным счетом в Петербург. Но не нужно огорчаться, у нас есть все шансы, чтобы пройти в следующий раунд.

– Удивил ли вас чем-то «Зенит»?

– Нет. Мы знали, что сегодня они не будут рисковать. Им действительно не хватало Паредеса, который разгоняет их атаки. Нам удалось оказывать на них давление, но матч в Петербурге будет очень тяжелым.

– Сегодня ваша команда по-разному разыгрывала штрафные. Почему не удалось их реализовать?

– Да, сегодня мы 4-5 раз зарабатывали штрафные в одной точке и по-разному их разыгрывали. Показалось, что игроки уже и не знали, как разыгрывать штрафные. Не хватало маленьких деталей, но мы были достаточно опасны у ворот соперника.

– Почему заменили Лаймера? Почему в старте не было Забитцера?

– У Лаймера возникли проблемы с мышцами. Забитцера мы выпустили в конце, чтобы увеличить давление. Меня порадовал Форсберг, который выдержал 90 минут и был очень активен. Он был хорош на правом фланге, смещался в центр, взаимодействовал с Брумой. Это меня порадовало.

– Зачем Гулачи подбежал к скамейке после второго гола? Он сыграет со «Штутгартом»?

– Ему просто нужен был тейп. Никакой проблемы не было, но, к сожалению, нам не повезло. Ему не удалось отразить мяч даже с новым тейпом.

– Вы отметили, что Вернеру не хватало уверенности. Может, вы его побережете в игре против «Штутгарта»?

– Думаю, он будет играть, но давайте посмотрим, как он будет восстанавливаться. Уверен, он захочет сыграть.

– Вы видите «Лейпциг» фаворитом пары, несмотря на гол «Зенита» на выезде?

– Думаю, шансы 50 на 50. Перед игрой мы знали, что все решится в Петербурге. Обидно, что пропустили, теперь «Зениту» хватит и победы 1:0. Скорее всего, нам нужно будет забивать. Я настроен оптимистично.

– Как команда настраивается на матчи Лиги Европы? Есть ли разница по сравнению с играми бундеслиги?

– Никаких предпочтений нет. В бундеслиге сейчас мы идем в зоне еврокубков, это хорошо. Выступлениями в я горжусь, надеюсь, пройдем как можно дальше. В чемпионате у нас все впереди, в ближайших матчах нам нужно будет побеждать.

– Вы отметили, что 1/8 финала Лиги Европы важна для вас. Не расстроены плохой посещаемостью?

– Я уже говорил, что отношусь с пониманием к выбору зрителей. Игру показывали по общедоступному каналу, к тому же все решится в Петербурге. Болельщики нас поддерживали даже в те минуты, когда мы играли плохо. Это говорит о том, что за нас болеет весь город.

– Как себя чувствует Вернер? Он наконец забил, но не реализовал много моментов.

– Я с ним еще не разговаривал, но я не оцениваю игрока только по тому, забил он или нет. Тимо чуть не везло, но в итоге он забил.

– Несколько недель назад у вас был личный разговор с Вернером. Есть информация, что он был не очень положительным. Можете рассказать, что было на самом деле?

– Нет, я не буду говорить. И обязательно скажу ему, чтобы он тоже не рассказывал, – сказал Хазенхюттль.