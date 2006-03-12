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    Брюно Женезьо: «Перед ответным матчем с ЦСКА не беспокоюсь»

    Теги ЦСКА Лион Лига Европы Брюно Женезьо

    Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо поделился мнением о победе над ЦСКА (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    «Доволен самоотдачей своей команды и, конечно, результатом. Нам есть, что совершенствовать, но мы на правильном пути. Игроки выполнили все мои установки, были хороши в физическом плане.

    Причем надо учитывать, что состояние поля было далеко от идеального. Выглядели лучше, чем в предыдущем матче в чемпионате Франции. Нужно быть увереннее в атаке, но перед ответной встречей я не беспокоюсь.

    Сегодня здорово сыграл не только наш капитан и вратарь Лопеш, но и все остальные. Я часто говорю команде, что если мы хотим быть похожи на клубы уровня «Реала», то у нас должен быть не один, а 11 или даже 14 капитанов», – сказал Женезьо.

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