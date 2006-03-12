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    Тренер «Базеля»: «Манчестер Сити» входит в число 2-3 главных фаворитов Лиги чемпионов»

    Теги Рафаэль Викки Манчестер Сити премьер-лига Англия Базель высшая лига Швейцария Лига чемпионов

    Главный тренер «Базеля» Рафаэль Викки отметил важность победы над «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 2:5 по сумме двух матчей), несмотря на вылет из турнира.

    «Обыграли ли мы будущего победителя Лиги чемпионов? Сложно сказать. Для меня «Манчестер Сити» входит в число 2-3 лучших команд мира на данный момент.

    На протяжении многих месяцев они демонстрируют это во всех турнирах, играя каждые три дня. Они в числе главных фаворитов в Лиге чемпионов.

    Но мы знаем, что в Лиге чемпионов все зависит от того, в какой ты форме в конкретный день, и жеребьевка должна сложиться правильным образом, однако в плане качества игры и динамики эта команда определенно входит в число 2-3 фаворитов.

    То, что мы впервые в этом сезоне обыграли «Сити» на их поле, для нас особенное достижение. Мы прощаемся с Лигой чемпионов, показав достойную игру в очень сложных обстоятельствах», – сказал Викки.

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