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    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи. «Тоттенхэм» уступил «Ювентусу», «Базель» победил «Ман Сити»

    Теги Ювентус Манчестер Сити Базель Лига чемпионов результаты Тоттенхэм

    В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дома был обыгран «Ювентусом» (1:2), «Манчестер Сити» – «Базелем» (1:2).

    Лига чемпионов

    1/8 финала 

    Ответные матчи

    Тоттенхэм Англия – Ювентус Италия 1:2 (1:0, 0:2)
    Дата проведения
    7 марта, 22.45, «Уэмбли»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 39 Сон Хын Мин, 1:1 – 64 Игуаин, 1:2 – 67 Дибала.
    ТоттенхэмЛьорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дембеле, Дайер (Ламела, 74), Эриксен, Алли (Льоренте, 86), Сон Хын Мин, Кейн.
    ЮвентусБуффон, Бардзальи, Бенатия (Лихтштайнер, 61), Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Дуглас Коста, Матюиди (Асамоа, 60), Хедира, Дибала, Игуаин (Стураро, 83).
    Предупреждения:
    Вертонген (28), Алекс Сандро (35), Пьянич (44), Бенатия (49), Кьеллини (53), Алли (56), Дембеле (88).

    Первый матч 2:2

    Манчестер Сити Англия – Базель Швейцария 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    7 марта, 22.45, «Этихад Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 8 Габриэл Жезус, 1:1 – 17 Эльюнусси, 1:2 – 71 Ланг.
    Манчестер СитиБраво, Данило, Стоунз, Лапорт, Зинченко, Гюндоган (Браим Диас, 66), Туре, Фоден (Адарабиойо, 89), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Сане.
    БазельВацлик, Фрай, Лакруа, Сухи, Ланг, Диэ, Дзуффи, Риверос, Бюа (Штокер, 68), Эльюнусси, Оберлен (ван Вольфсвинкел, 74).
    Предупреждения:
    Лакруа (44), Габриэл Жезус (77).

    Первый матч 4:0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика Лиги чемпионов

    Календарь Лиги чемпионов

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