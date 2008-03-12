Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи. «Тоттенхэм» уступил «Ювентусу», «Базель» победил «Ман Сити»

В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дома был обыгран «Ювентусом» (1:2), «Манчестер Сити» – «Базелем» (1:2).
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 7 марта, 22.45, «Уэмбли»
- Голы:
- 1:0 – 39 Сон Хын Мин, 1:1 – 64 Игуаин, 1:2 – 67 Дибала.
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Тоттенхэм –
Льорис, Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дембеле, Дайер (Ламела, 74), Эриксен, Алли (Льоренте, 86), Сон Хын Мин, Кейн.
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Ювентус –
Буффон, Бардзальи, Бенатия (Лихтштайнер, 61), Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Дуглас Коста, Матюиди (Асамоа, 60), Хедира, Дибала, Игуаин (Стураро, 83).
Первый матч 2:2
- Дата проведения
- 7 марта, 22.45, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 8 Габриэл Жезус, 1:1 – 17 Эльюнусси, 1:2 – 71 Ланг.
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Манчестер Сити –
Браво, Данило, Стоунз, Лапорт, Зинченко, Гюндоган (Браим Диас, 66), Туре, Фоден (Адарабиойо, 89), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Сане.
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Базель –
Вацлик, Фрай, Лакруа, Сухи, Ланг, Диэ, Дзуффи, Риверос, Бюа (Штокер, 68), Эльюнусси, Оберлен (ван Вольфсвинкел, 74).
- Предупреждения:
- Лакруа (44), Габриэл Жезус (77).
Первый матч 4:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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