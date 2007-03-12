Массимо Каррера: «Промес и Педро Роша разочаруют вас с точки зрения катания на льду»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от похода матч между ХК «Спартак» и ЦСКА (1:3, 0-3 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
– Первый раз смотрю хоккей на стадионе. Специально выбрал дерби. К сожалению, пока все не очень хорошо (на момент второго перерыва – прим. Sports.ru), но еще есть время отыграться.
– Разбираетесь в хоккейных правилах?
– Признаться, не очень хорошо. Мне известно, что сборная России выиграла Олимпиаду, поэтому для меня это важнее, чем понимание правил.
– Вы когда-нибудь пытались встать на коньки?
– Да, пробовал, но потом решил играть в футбол (улыбается).
– Не жалеете, что в футболе нельзя подраться «один на один» как в хоккее?
– Нет. Футбол – это совсем другой вид спорта, который отличается от всех остальных, поэтому нет такого правила.
– Почему хоккейный «Спартак» третий матч не может забить ЦСКА?
– Я недостаточно хорошо разбираюсь в этом виде спорта, чтобы давать советы тренеру хоккейной команды. Надеюсь, что он найдет выход из этой ситуации. У меня хватает своих проблем.
– Может, одолжите Куинси Промеса или Педро Рошу хоккейному «Спартаку»?
– Боюсь, что они вас разочаруют с точки зрения катания.
– Может быть, стоит провести товарищеский матч между футбольным и хоккейным «Спартаком»?
– Это без проблем можно организовать.
– В хоккей ваши ребята смогут сыграть?
– Намного проще хоккеистам будет выйти на футбольное поле, чем наоборот, – сказал Каррера.