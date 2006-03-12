Мусаккьо, Абате, Антонелли и Конти пропустят матч с «Арсеналом»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо представил список из 18 футболистов, которые могут принять участие в матче с «Арсеналом» в рамках 1/8 финала .

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Антонио Доннарумма.

Защитники: , Давиде Калабрия, Рикардо Родригес, Алессио Романьоли, Кристиан Сапата.

Полузащитники: Лукас Биглия, Джакомо Бонавентура, Хакан Чалханоглу, Мануэль Локателли, Риккардо Монтоливо, Франк Кессиэ.

Нападающие: Патрик Кутроне, Фабио Борини, Сусо, Никола Калинич, Андре Силва.

В матче не примут участие защитники Лука Антонелли, Матео Мусаккьо, Иньяцио Абате и Андреа Конти.