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    Мусаккьо, Абате, Антонелли и Конти пропустят матч с «Арсеналом»

    Теги Милан Леонардо Бонуччи Дженнаро Гаттузо Кристиан Сапата Риккардо Монтоливо Лига Европы Арсенал травмы Лукас Биглия Никола Калинич Иньяцио Абате Джакомо Бонавентура Фабио Борини Матео Мусаккьо Лука Антонелли Рикардо Родригес Антонио Доннарумма Хакан Чалханоглу Сусо Алессио Романьоли Давиде Калабрия Андре Силва Франк Кессиэ Андреа Конти Джанлуиджи Доннарумма Мануэль Локателли Патрик Кутроне

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо представил список из 18 футболистов, которые могут принять участие в матче с «Арсеналом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

    Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Антонио Доннарумма.

    Защитники: Леонардо Бонуччи, Давиде Калабрия, Рикардо Родригес, Алессио Романьоли, Кристиан Сапата.

    Полузащитники: Лукас Биглия, Джакомо Бонавентура, Хакан Чалханоглу, Мануэль Локателли, Риккардо Монтоливо, Франк Кессиэ.

    Нападающие: Патрик Кутроне, Фабио Борини, Сусо, Никола Калинич, Андре Силва.

    В матче не примут участие защитники Лука Антонелли, Матео Мусаккьо, Иньяцио Абате и Андреа Конти.

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