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    Олег Шатов: «Я играл с Дзюбой два года и видел, что он тащил команду в сложные моменты»

    Теги Зенит Артем Дзюба Роберто Манчини премьер-лига Россия Олег Шатов Краснодар

    Хавбек «Краснодара» Олег Шатов ответил на вопросы о том, как он покинул «Зенит» минувшей зимой.

    – Насколько тяжело было находиться в «Зените», когда вы поняли, что тренер на вас не рассчитывает?

    – Конечно, было непросто, но я рад, что вышел из этой ситуации с высоко поднятой головой. Я никого не обманывал и сделал определенные выводы.

    Согласен, что не показывал тот футбол, который должны показывать игроки «Зенита». Но я никогда не сдавался и верил в собственные силы. Рано или поздно упорный труд всегда вознаграждается.

    – С Роберто Манчини обсуждали сложившуюся ситуацию?

    – Мы неоднократно с ним разговаривали, но как-то не получилось найти общего языка. Я не держу ни на кого обид.

    Самое главное, что вся ситуация разрешилась мирно. Мы расстались без каких-либо обид, я перешел в «Краснодар» и полностью счастлив тут.

    – Также в непростую ситуацию в «Зените» попал Артем Дзюба.

    – Много обсуждали эту тему, когда тренировались с «Зенитом-2». У Артема своя ситуация и свое видение.

    Я хотел бы пожелать ему удачи. Играл с ним два года и видел, что в сложные моменты он тащил команду.

    У каждого футболиста случаются нелегкие периоды в карьере, надо уметь их принять. Он все так же остается бомбардиром Артемом Дзюбой. Я уверен, он снова заставит говорить о себе в положительном ключе, когда наберет форму, поймает кураж и уверенность, – сказал полузащитник.

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