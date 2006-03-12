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    Президент «Урала»: «Хотелось бы, чтобы Шатов стал чемпионом с «Краснодаром» и доказал «Зениту», что они зря с ним так поступили»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Олег Шатов Краснодар

    Президент «Урала» Григорий Иванов пожелал бывшему полузащитнику клуба Олегу Шатова стать чемпионом с «Краснодаром», куда игрок перебрался из «Зенита» на правах аренды.

    «Мы звали его в Екатеринбург. Я разговаривал с Сергеем Фурсенко, обосновывал ему. Мы с «Зенитом» два матча уже провели, а с «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА еще будем играть, еще можем отобрать очки, и Шатов помог бы.

    Но «Зенит» выбрал денежный вариант: «Краснодар» будет закрывать всю зарплату Шатова, плюс получил право выкупа. Понятно, что мы такие деньги дать не можем.

    Сам Шатов к нам поехал бы с удовольствием. Было видно, с каким удовольствием Олег играл в дебютном матче за «Краснодар». Он сыграл шикарно.

    Я увидел того Шатова, каким он был раньше. Я переживаю за него. Дай Бог, чтобы его взяли в сборную на чемпионат мира.

    Матч с «Локомотивом»? Будет интересно. Мы можем помочь «Краснодару», за который играет Шатов, в борьбе за чемпионство. Хотелось бы, чтобы Олег стал чемпионом и доказал «Зениту», что они зря с ним так поступили», – сказал Иванов.

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