Президент «Урала»: «Хотелось бы, чтобы Шатов стал чемпионом с «Краснодаром» и доказал «Зениту», что они зря с ним так поступили»

Президент «Урала» Григорий Иванов пожелал бывшему полузащитнику клуба Олегу Шатова стать чемпионом с «Краснодаром», куда игрок перебрался из на правах аренды.

«Мы звали его в Екатеринбург. Я разговаривал с Сергеем Фурсенко, обосновывал ему. Мы с «Зенитом» два матча уже провели, а с «Локомотивом», и ЦСКА еще будем играть, еще можем отобрать очки, и Шатов помог бы.

Но «Зенит» выбрал денежный вариант: «Краснодар» будет закрывать всю зарплату Шатова, плюс получил право выкупа. Понятно, что мы такие деньги дать не можем.

Сам Шатов к нам поехал бы с удовольствием. Было видно, с каким удовольствием Олег играл в дебютном матче за «Краснодар». Он сыграл шикарно.

Я увидел того Шатова, каким он был раньше. Я переживаю за него. Дай Бог, чтобы его взяли в сборную на чемпионат мира.

Матч с ? Будет интересно. Мы можем помочь «Краснодару», за который играет Шатов, в борьбе за чемпионство. Хотелось бы, чтобы Олег стал чемпионом и доказал «Зениту», что они зря с ним так поступили», – сказал Иванов.