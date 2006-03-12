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    «Вест Хэм» оштрафован на 30 тысяч фунтов за нарушение антидопинговых правил

    Теги Вест Хэм премьер-лига Англия допинг Футбольная ассоциация Англии

    Футбольная ассоциация (FA) вынесла наказание «Вест Хэму» за нарушение антидопинговых правил.

    Лондонский клуб оштрафован на 30 тысяч фунтов.

    Претензии к «Вест Хэму» не связаны с использованием футболистами запрещенных препаратов.

    Обвинения были обусловлены тем, что клуб не предоставлял достоверную информацию о местонахождении игроков. В трех случаях за последний год оказалось, что предоставленные сведения неточны.

    FA обвинила «Вест Хэм» в нарушении антидопинговых норм. Клуб неправильно сообщал о местонахождении игроков

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