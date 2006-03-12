«Вест Хэм» оштрафован на 30 тысяч фунтов за нарушение антидопинговых правил

Футбольная ассоциация (FA) вынесла наказание за нарушение антидопинговых правил.

Лондонский клуб оштрафован на 30 тысяч фунтов.

Претензии к «Вест Хэму» не связаны с использованием футболистами запрещенных препаратов.

Обвинения были обусловлены тем, что клуб не предоставлял достоверную информацию о местонахождении игроков. В трех случаях за последний год оказалось, что предоставленные сведения неточны.

FA обвинила «Вест Хэм» в нарушении антидопинговых норм. Клуб неправильно сообщал о местонахождении игроков