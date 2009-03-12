«Аталанта» готова продать своего лучшего бомбардира Кристанте за 30 млн евро

«Аталанта» готова продать полузащитника Брайана Кристанте ближайшим летом.

23-летний футболист сейчас принадлежит «Бенфике». Однако «Аталанта», арендовавшая игрока в январе 2017 года, планирует воспользоваться правом выкупа, прописанным в договоре с лиссабонским клубом. «Бенфика» получит за Кристанте 4 миллиона евро.

Выкупив права на футболиста, «Аталанта» будет готова продать его другой команде, но только со значительной финансовой выгодой для себя. По информации Tuttosport, бергамский клуб хочет получить не меньше 30 миллионов евро за Кристанте.

Интерес к полузащитнику ранее проявляли «Ювентус» и «Интер». Футболист также находится в поле зрения «Арсенала», , «Уотфорда» и «Вест Хэма».

В текущем чемпионате серии А Кристанте забил 7 голов. Он является лучшим бомбардиром «Аталанты» наряду с полузащитником Йосипом Иличичем.

Статистику Брайана Кристанте можно посмотреть здесь.