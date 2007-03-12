Дэвид Мойес: «Это была самая плохая игра с тех пор, как я пришел в «Вест Хэм»

Главный тренер Дэвид Мойес прокомментировал поражение от «Суонси» (1:4) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Мы играли так плохо. Я не могу это оценить, это было так плохо.

Фанаты приехали сюда, несмотря на снег, а мы сильно их подвели. Это была самая плохая игра с тех пор, как я приехал в команду. Я смущен.

Мы проиграли из-за из двух угловых и пенальти. Мы должны быть намного лучше, у нас есть игроки, которые могут это сделать. Но заставить их так выступать – моя работа», – сказал Мойес.