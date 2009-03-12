Леонид Слуцкий: «В «Халле» не качался, потому что все время стоял в технической зоне»

Тренер Леонид Слуцкий ответил на вопросы о периоде своей работы в .

– Вы английским с педагогом занимались?

– Я и в школе специальной занимался, и с педагогом.

– Как оцениваете свое знание английского?

– Ну оно все равно слабенькое. Как сказал мой преподаватель, я никогда не увижу финишную прямую в этом направлении. Но у меня нет никаких комплексов, я спокойно общаюсь, допуская, естественно, огромное количество ошибок, но это меня абсолютно не волнует. Стараюсь каждый раз делать что-то лучше, но основной момент: у меня нет разговорного барьера, я спокойно общаюсь на любые темы.

– В ЦСКА вы всегда качались на скамейке. В «Халле» вы это свели до минимума. Почему?

– Потому что я просто не сидел на скамейке, а все время стоял в технической зоне. Так было проще управлять игрой, комфортнее. В Англии это очень распространенная манера.

У нас я, наверное, и не знаю тренера, который все время стоит в технической зоне. В Англии почти все тренеры больше работают на ногах, не присаживаются. Когда я думал, как для меня будет более комфортно и правильно, я все игры стоял. Так что просто физической возможности качаться у меня не было, – сказал Слуцкий.