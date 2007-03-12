Олег Шатов: «У меня вообще нет реакции на Манчини. Наши дороги разошлись»

Полузащитник Олег Шатов прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата России и рассказал о реакции на видео с главным тренером «Зенита» , который в одних шортах призывал болельщиков прийти на матч с «Амкаром» (0:0).

– Наверное, сегодня был самый долгий день в моей жизни. Много прокручивал в голове, как все это будет выглядеть. Спасибо партнерам, что мой дебют выдался удачным, мы победили и показали хороший футбол при заполненном стадионе. Я получил настоящее удовольствие от футбола команды и своего лично. Сегодняшний вечер ничего не может испортить.

Я счастлив, когда играю. Я футболист, это моя профессия, я должен играть. Когда я не выхожу на поле, меня это злит. Не важно, в , «Анжи», «Урале». Если я заслуженно играю в старте, я счастлив. Но я никогда не опускал руки, знал, что у меня все получится.

Хотел прийти именно в «Краснодар», мое шестое чувство подсказало, что я могу здесь реанимировать, хоть мне и не нравится это слово, свою карьеру. Я никуда не пропадал, я был тем же . Мне нужно немножко доверия, времени. Я полностью уверен в своих силах, партнерах. Думаю, у нас все получится.

– Тренер сказал, что Вы показали хороший футбол.

– Приятно, что тренер обо мне так отозвался. Буду стараться не подвести его. Если он мне доверяет, буду стараться это оправдать.

– Как вы отреагировали на то, что Манчини в «минус 12» вышел в одних шортах на замерзшую реку позвать болельщиков на игру?

– У меня на него вообще нет реакции. Он тренер «Зенита», я игрок «Краснодара», наши дороги разошлись. Не считаю нужным что-то комментировать.