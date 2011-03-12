FARE: «Спартак» не делает достаточно, чтобы предотвратить проявления расизма»

Координатор программ FARE («Футбол против расизма») в РФ Павел Клименко отметил, что московский «Спартак» уделяет недостаточно внимания работе по борьбе с расизмом в среде своих болельщиков.

«FARE не имеет полномочий участвовать в дисциплинарном процессе на национальном уровне, но мы следим за ситуацией, учитывая, что «Спартак» был также объектом расследований в делах о дискриминации на уровне УЕФА.

FARE находится в регулярном контакте с отделом противодействия дискриминации РФС, включая инцидент с Гилерме в матче «Локомотив» – «Спартак».

С нашей точки зрения, важно чтобы подобные инциденты были адекватно рассмотрены КДК и решения соответствовали международным практикам УЕФА и ФИФА, но кроме непосредственно санкций как реакции, необходима активная образовательная работа в первую очередь со стороны клуба.

По нашему мнению, учитывая количество и однотипность инцидентов со стороны болельщиков «Спартака» в этом сезоне, клуб не делает достаточно, чтобы предотвратить подобные инциденты», – сказал Клименко.

«Спартак» условно наказан закрытием фанатской трибуны на одном домашнем матче за расистские кричалки в адрес Гильерме