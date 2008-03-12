Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Арриго Сакки: «Идеи нельзя купить за деньги. «Реал» встречался с очень слабым соперником»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания Лига чемпионов Арриго Сакки

    Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки высказался о победе «Реала» над «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 5-2 – по сумме двух матчей).

    «Реал» встречался с очень слабым соперником. «ПСЖ» – это просто группа игроков. Слово «игра» абстрактно, его сложно описать, но именно это и сделало сегодня результат.

    Идеи нельзя купить за деньги. «ПСЖ» многого не хватает. Эмери – очень хороший тренер, просто ему нужна поддержка со стороны клуба и игроки, разделяющие его взгляды. 

    В еврокубках нужна не только психология, но и игра. Игра – это сценарий фильма и мелодия музыки», – сказал Сакки в эфире Mediaset.

    Лучшие легальные букмекеры — в рейтинге Sports.ru | Балтбет, Tennisi, bwin

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться