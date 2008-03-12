Арриго Сакки: «Идеи нельзя купить за деньги. «Реал» встречался с очень слабым соперником»

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки высказался о победе «Реала» над «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 5-2 – по сумме двух матчей).
«Реал» встречался с очень слабым соперником. «ПСЖ» – это просто группа игроков. Слово «игра» абстрактно, его сложно описать, но именно это и сделало сегодня результат.
Идеи нельзя купить за деньги. «ПСЖ» многого не хватает. Эмери – очень хороший тренер, просто ему нужна поддержка со стороны клуба и игроки, разделяющие его взгляды.
В еврокубках нужна не только психология, но и игра. Игра – это сценарий фильма и мелодия музыки», – сказал Сакки в эфире Mediaset.
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