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    Президент «Урала»: «Ерохина надо выгонять в каждой игре. Эти его захваты руками…»

    Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Григорий Иванов Александр Ерохин

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал удаление полузащитника «Зенита» Александра Ерохина в матче РФПЛ с «Амкаром» (0:0).

    «Ерохина надо выгонять в каждой игре. Я его уважаю, это ведь мы вывели его в люди. Но его сейчас выгнали первый раз за весь чемпионат, хотя ему в каждой игре надо показывать по две желтые и одну красную. Он постоянно играет руками, эти его захваты руками…

    Судья все справедливо сделал», – сказал Иванов.

    Андрей Бутенко: «После удаления Ерохина игроки «Зенита» стали неадекватно реагировать на все решения судьи. Так нельзя»

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