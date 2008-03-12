Президент «Урала»: «Ерохина надо выгонять в каждой игре. Эти его захваты руками…»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал удаление полузащитника Александра Ерохина в матче РФПЛ с «Амкаром» (0:0).

«Ерохина надо выгонять в каждой игре. Я его уважаю, это ведь мы вывели его в люди. Но его сейчас выгнали первый раз за весь чемпионат, хотя ему в каждой игре надо показывать по две желтые и одну красную. Он постоянно играет руками, эти его захваты руками…

Судья все справедливо сделал», – сказал Иванов.

Андрей Бутенко: «После удаления Ерохина игроки «Зенита» стали неадекватно реагировать на все решения судьи. Так нельзя»