Герасимец об игре «Зенита» в матче с «Амкаром»: «Это издевательство над болельщиками и деградация Манчини как тренера»

Бывший форвард Сергей Герасимец высказался по поводу ничьей питерцев в матче РФПЛ с «Амкаром» (0:0).

– Мы потеряли два очка и выбыли из зоны Лиги чемпионов, а о золотых медалях на сегодняшний день речь уже не идет. Можно говорить о качестве игры. Вернее, о той тягомотине, которую болельщики наблюдали в превосходных условиях.

Еще больше меня возмущают слова главного тренера, который ссылается на судью. Это вопиющее безобразие, которое демонстрирует только одно: Манчини кажется, что в России никто не разбирается в футболе, кроме него самого. Он, видимо, забыл, как в 1988 году сборная СССР разбила в пух и прах итальянцев, в составе которых он играл на чемпионате Европы? Или забыл, как нужно играть в футболе? Или то, что показывает его команда, – это футбол? В моем понимании – это издевательство над болельщиками и его деградация как тренера!

– Повлиял ли судья на результат?

– Уважающие себя тренеры опираются на свою подготовку, состав и философию. Если что-то не получается – судья виноват? Вот и мы до этого докатились.

– По делу ли удаления?

– На какой минуте была первая красная карточка? На 67‑й! Играть еще 23 минуты! Но прежде всего – это вопрос Ерохину, а не судье. Если у тебя уже есть желтая, зачем так опасно играть и прыгать в ноги сопернику на чужой половине поля? Думаю, Бердыев за такой фол очень жестко бы поступил с Ерохиным.

Самые запоминающиеся были последние десять минут, когда «Зенит» находился в меньшинстве и пытался выиграть, что делает футболистам, которые остались на поле, честь. Но отнюдь не Кришито, Ерохину или Манчини, который обвиняет во всем судей, – сказал Герасимец.

У «Зенита» 2 победы за 10 туров. Но Манчини сорвался на судей

«Зенит» не станет чемпионом. Манчини запутался