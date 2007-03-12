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    Герасимец об игре «Зенита» в матче с «Амкаром»: «Это издевательство над болельщиками и деградация Манчини как тренера»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия судьи Сергей Герасимец 1965 Александр Ерохин

    Бывший форвард «Зенита» Сергей Герасимец высказался по поводу ничьей питерцев в матче РФПЛ с «Амкаром» (0:0).

    – Мы потеряли два очка и выбыли из зоны Лиги чемпионов, а о золотых медалях на сегодняшний день речь уже не идет. Можно говорить о качестве игры. Вернее, о той тягомотине, которую болельщики наблюдали в превосходных условиях.

    Еще больше меня возмущают слова главного тренера, который ссылается на судью. Это вопиющее безобразие, которое демонстрирует только одно: Манчини кажется, что в России никто не разбирается в футболе, кроме него самого. Он, видимо, забыл, как в 1988 году сборная СССР разбила в пух и прах итальянцев, в составе которых он играл на чемпионате Европы? Или забыл, как нужно играть в футболе? Или то, что показывает его команда, – это футбол? В моем понимании – это издевательство над болельщиками и его деградация как тренера!

    – Повлиял ли судья на результат?

    – Уважающие себя тренеры опираются на свою подготовку, состав и философию. Если что-то не получается – судья виноват? Вот и мы до этого докатились.

    – По делу ли удаления?

    – На какой минуте была первая красная карточка? На 67‑й! Играть еще 23 минуты! Но прежде всего – это вопрос Ерохину, а не судье. Если у тебя уже есть желтая, зачем так опасно играть и прыгать в ноги сопернику на чужой половине поля? Думаю, Бердыев за такой фол очень жестко бы поступил с Ерохиным.

    Самые запоминающиеся были последние десять минут, когда «Зенит» находился в меньшинстве и пытался выиграть, что делает футболистам, которые остались на поле, честь. Но отнюдь не Кришито, Ерохину или Манчини, который обвиняет во всем судей, – сказал Герасимец.

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