«Зенит» – «Амкар». Ерохин и Кришито получили красные карточки

Двое игроков получили красные карточки в матче 21-го тура чемпионата России против .

Полузащитник Александр Ерохин получил вторую желтую карточку после удара Сеида Эззатоллахи по ногам на 67-й минуте. Первую – на 7-й минуте за фол на полузащитнике Александре Рязанцеве.

Защитник Доминико Кришито получил первую желтую карточку на 78-й минуте за споры с арбитром Владимиром Сельдяковым, вторую – на 94-й за опасную игру. Уходя с поля, игрок кричал на резервному судье Кириллу Левникову: «Проснись! Проснись!».