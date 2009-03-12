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    «Зенит» – «Амкар». Ерохин и Кришито получили красные карточки

    Теги Зенит Амкар премьер-лига Россия судьи Доменико Кришито Александр Ерохин

    Двое игроков «Зенита» получили красные карточки в матче 21-го тура чемпионата России против «Амкара».

    Полузащитник Александр Ерохин получил вторую желтую карточку после удара Сеида Эззатоллахи по ногам на 67-й минуте. Первую – на 7-й минуте за фол на полузащитнике Александре Рязанцеве.

    Защитник Доминико Кришито получил первую желтую карточку на 78-й минуте за споры с арбитром Владимиром Сельдяковым, вторую – на 94-й за опасную игру. Уходя с поля, игрок кричал на резервному судье Кириллу Левникову: «Проснись! Проснись!».

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