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    Маркиньос: «Тяжело вылетать из ЛЧ, победа в которой была главной целью «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Лига чемпионов Маркиньос

    Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался после вылета из Лиги чемпионов по итогам матчей 1/8 финала с «Реалом» (1:2, 1:3).

    «Мы крайне разочарованы. Тяжело вылетать из турнира, победа в котором была нашей главной целью. Это значит, что нам нужно продолжать работать, чтобы стать более зрелыми и опытными. «Реал» в определенных нюансах проявил себя лучше нас.

    Думаю, пока нам не под силу выиграть Лигу чемпионов. Все говорят, что для победы в этом турнире нам нужно набить много шишек и набраться опыта», – сказал Маркиньос.

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