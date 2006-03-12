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    Верратти получил 3 из последних 4 красных карточек «ПСЖ» в ЛЧ

    Теги ПСЖ Лига чемпионов Марко Верратти

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) был удален с поля после двух желтых карточек (вторая была показана за споры с судьей).

    Итальянец получил три из последних 4 красных карточек парижан в турнире.

    Ранее Верратти удаляли в сентябре 2016 года в матче группового этапа с «Арсеналом» (1:1) и в ноябре 2013-го – в игре групповой стадии с «Олимпиакосом» (2:1).

    Президент «ПСЖ»: «Удаление Верратти убило игру. Больше всего меня расстроили вылет и реакция некоторых игроков»

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