Верратти получил 3 из последних 4 красных карточек «ПСЖ» в ЛЧ

Полузащитник Марко Верратти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) был удален с поля после двух желтых карточек (вторая была показана за споры с судьей).

Итальянец получил три из последних 4 красных карточек парижан в турнире.

Ранее Верратти удаляли в сентябре 2016 года в матче группового этапа с «Арсеналом» (1:1) и в ноябре 2013-го – в игре групповой стадии с «Олимпиакосом» (2:1).

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