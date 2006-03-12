Юлиан Дракслер: «Нужно было прессинговать «Реал» с самого начала. Но мы этого не сделали и заслуженно вылетели»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер после поражения от (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:3) выразил недоумение тем, что вышел на замену только на 75-й минуте.

«Ситуацию не прочувствовали. Я не знал, что происходит. Я был удивлен и зол. Мы сравняли счет, но это ничего не изменило. Мне казалось, что мы должны были продолжать прессинговать и атаковать.

У нас удалили игрока, но тем не менее мы сравняли счет, хотя весь стадион знал, что мы не сможем перевернуть игру, потому что не играли интенсивно. «Реал» действовал уверенно и совсем не нервничал.

Мы же злоупотребляли перепасовкой, но так гол не забить. После 1:3 нужно было оказывать на «Реал» давление, а не просто передавать мяч друг другу, надеясь на что-то. Прессинговать нужно было с самого начала матча. Но мы этого не сделали и заслуженно вылетели.

Летом мы потратили на игроков 400 миллионов евро, и все обсуждали, как это повлияет на результаты . Но мы вновь оступились в 1/8 финала. Я по-прежнему убежден, что эта команда способна на большее, но в таких матчах, как сегодня, видно, что для завоевания большого трофея нам опять чего-то не хватает. Нам вновь есть о чем подумать», – сказал Дракслер.