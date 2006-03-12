Массимилиано Аллегри: «В игре с «Тоттенхэмом» постараемся не доводить дело до овертайма»

Главный тренер Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с (первая игра – 2:2).

«Не вижу причин, которые могут помешать сыграть Игуаину и Дибале. Игуаин тренируется с командой уже несколько дней. Дибала восстановился после «Лацио», он молодой парень, ему 24 года.

В среду нам предстоит большой матч, и ты всегда с нетерпением ждешь таких встреч, пусть даже твоя команда находится не в идеальном состоянии. В матчах столь высокого уровня все зависит от того, как ты используешь свои моменты. В субботу у нас была тяжелая игра с «Лацио», и Дибала использовал свой момент в самом конце.

Постараемся не доводить дело до дополнительного времени, учитывая нашу короткую скамейку и большой лазарет. Нам нужно сыграть технически безупречно, сохранять спокойствие и терпение, грамотно обороняться всей командой. Надеюсь, Дуглас Коста сыграет хорошо.

Нам нужно показать хорошую игру и добиться нужного результата, иначе мы вылетим из Лиги чемпионов. Мы должны сохранять самый позитивный настрой. Нам нужен только такой подход к матчу. Соперник любит подолгу владеть мячом и двигать его, а нам нужно ему помешать.

Не знаю, как «шпоры» будут играть в среду. Нам нужно действовать гораздо техничнее, чем в первом матче, особенно после перерыва. Для нас это своего рода финал», – сказал Аллегри.