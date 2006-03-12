Икер Касильяс: «Ответный матч с «Ливерпулем» не был похож на первый»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс прокомментировал ничью с (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:5).

«Как вы сами видели, сегодняшний матч не был похож на первый. Мы хотели оставить более хорошее впечатление не только ради себя, но и ради болельщиков – как приехавших поддержать нас здесь, так и оставшихся дома. Мы показали неплохой футбол в обороне и в атаке, но не смогли забить гол, который сделал бы результат более приятным.

Хотел бы поблагодарить болельщиков хозяев за этот приятный момент [после сэйва]. Аплодисменты в адрес соперника не часто случаются», – сказал Касильяс.