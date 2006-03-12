Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Икер Касильяс: «Ответный матч с «Ливерпулем» не был похож на первый»

    Теги Ливерпуль Порту Икер Касильяс Лига чемпионов

    Вратарь «Порту» Икер Касильяс прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:5).

    «Как вы сами видели, сегодняшний матч не был похож на первый. Мы хотели оставить более хорошее впечатление не только ради себя, но и ради болельщиков – как приехавших поддержать нас здесь, так и оставшихся дома. Мы показали неплохой футбол в обороне и в атаке, но не смогли забить гол, который сделал бы результат более приятным.

    Хотел бы поблагодарить болельщиков хозяев за этот приятный момент [после сэйва]. Аплодисменты в адрес соперника не часто случаются», – сказал Касильяс.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться