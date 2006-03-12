Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Сержиу Консейсау: «Ливерпулю» по силам выиграть Лигу чемпионов»

    Теги Ливерпуль Порту Лига чемпионов Сержиу Консейсау

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался после ничьей с «Ливерпулем» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:5).

    «Порту» всегда играет на победу. Ничья нас не устроит никогда. Нам хотелось оставить о себе более хорошее впечатление, чем после первой встречи. Сегодня я очень доволен всеми игроками, защищавшими цвета «Порту».

    «Ливерпуль» – одна из команд, которой по силам выиграть в этом году Лигу чемпионов. Сегодня она не показала свой лучший футбол, но «Ливерпуль» – точно претендент на победу в турнире», – сказал Консейсау.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться