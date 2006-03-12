Сержиу Консейсау: «Ливерпулю» по силам выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался после ничьей с (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:5).

всегда играет на победу. Ничья нас не устроит никогда. Нам хотелось оставить о себе более хорошее впечатление, чем после первой встречи. Сегодня я очень доволен всеми игроками, защищавшими цвета «Порту».

«Ливерпуль» – одна из команд, которой по силам выиграть в этом году Лигу чемпионов. Сегодня она не показала свой лучший футбол, но «Ливерпуль» – точно претендент на победу в турнире», – сказал Консейсау.