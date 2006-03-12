Юрген Клопп: «В нескольких моментах мы показали по-настоящему красивый футбол»

Главный тренер Юрген Клопп подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с (0:0, первая игра – 5:0).

«Сегодня было несколько моментов, когда мы показали по-настоящему красивый футбол. Оборонялись мы хорошо. Ничего более от нас и не требовалось.

Ротация состава очень важна, если мы хотим и дальше играть столь же интенсивно. Было нужно найти правильный вариант основы. Теперь мы спокойно можем готовиться к субботнему матчу с «Манчестер Юнайтед».

У Хендерсона ушиб. Пока точно не знаю, что там случилось», – сказал Клопп.