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    Агент Гвардиолы завтра прибудет в Англию на переговоры с «Ман Сити» по новому контракту

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола

    «Манчестер Сити» продолжает работу по продлению контракта с главным тренером Пепом Гвардиолой.

    Агент 47-летнего специалиста Хосе Мария Оробитг в среду прибудет в Манчестер на переговоры с английском клубом.

    Действующее соглашение Гвардиолы с «горожанами» рассчитано до лета 2019 года, однако успешное выступление в текущем сезоне убедило руководство клуба предложить ему новый договор до завершения нынешнего чемпионата.

    Несмотря на то, что окружение тренера открыто для продления сотрудничества, на данный момент переговоры находятся на начальной стадии.

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