Пеп Гвардиола: «Ман Сити» нужно еще четыре победы, чтобы быть чемпионами»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Это было очень важно. Сегодняшняя победа сделала нас еще на один шаг ближе к титулу. Нам нужно четыре победы, чтобы быть чемпионами. Все в наших руках. Если мы будем выступать, как сегодня, мы будем чемпионами.

Мы играли против сильной команды – «Челси», которая все еще остается чемпионом. Победить такую команду, как мы сделали это сегодня, – вот что хорошо.

Сегодня наша работа была очень хороша с точки зрения владения мяча и нападения. Все были великолепны», – сказал Гвардиола.