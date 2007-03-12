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    Пеп Гвардиола: «Ман Сити» нужно еще четыре победы, чтобы быть чемпионами»

    Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

    «Это было очень важно. Сегодняшняя победа сделала нас еще на один шаг ближе к титулу. Нам нужно четыре победы, чтобы быть чемпионами. Все в наших руках. Если мы будем выступать, как сегодня, мы будем чемпионами.

    Мы играли против сильной команды – «Челси», которая все еще остается чемпионом. Победить такую команду, как мы сделали это сегодня, – вот что хорошо.

    Сегодня наша работа была очень хороша с точки зрения владения мяча и нападения. Все были великолепны», – сказал Гвардиола.

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