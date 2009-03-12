«Зенит» отказался от планов строительства стадиона в Купчино

не будет строить стадион во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, как собирался ранее.

«Клуб пересмотрел свои планы по реализации инвестпроектов. Поводом для этого стали передача нам в управление стадиона «Санкт-Петербург» и текущие задачи по улучшению имеющейся инфраструктуры.

Сейчас «Зенит» занимается улучшением Академии клуба и учебно-тренировочного центра, которые этим летом станут базами для проведения ЧМ-2018. Учитывая все вышесказанное, на данный момент принято решение не развивать участок земли во Фрунзенском районе», – цитирует «Фонтанка» клубную пресс-службу.

В 2013 году руководство «Зенита» обратилось к правительству города с просьбой выделить земельный участок для резервного стадиона. Подходящее место было найдено во Фрунзенском районе, на Балканской улице.

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