«Рубин» подтвердил, что выездной матч против «Тосно» пройдет в Саранске

опубликовал на сайте информацию по предстоящему матчу 22-го тура чемпионата России с .

Домашняя для тосненского клуба игра пройдет в Саранске, на стадионе .

«Перенос связан с отсутствием технической возможности проведения матча на СК «Петровский», – говорится в заявлении .

Город Тосно находится в 1050 километрах от Саранска (по прямой). По дорогам расстояние составляет 1300 километров.

В этом сезоне «Тосно» проводит домашние матчи на , поскольку РФПЛ не разрешила тосненцам играть на стадионе в Великом Новгороде, где они провели предыдущий сезон, по причине того, что это другой административный субъект.

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