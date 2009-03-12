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    «Рубин» подтвердил, что выездной матч против «Тосно» пройдет в Саранске

    Теги Рубин Петровский премьер-лига Россия Тосно стадион Старт Саранск

    «Рубин» опубликовал на сайте информацию по предстоящему матчу 22-го тура чемпионата России с «Тосно».

    Домашняя для тосненского клуба игра пройдет в Саранске, на стадионе «Старт».

    «Перенос связан с отсутствием технической возможности проведения матча на СК «Петровский», – говорится в заявлении «Рубина».

    Город Тосно находится в 1050 километрах от Саранска (по прямой). По дорогам расстояние составляет 1300 километров.

    В этом сезоне «Тосно» проводит домашние матчи на «Петровском», поскольку РФПЛ не разрешила тосненцам играть на стадионе в Великом Новгороде, где они провели предыдущий сезон, по причине того, что это другой административный субъект.

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