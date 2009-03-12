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    «Тосно» запретили проводить матч с «Рубином» на «Петровском». Игра пройдет в Саранске

    Теги Рубин Петровский премьер-лига Россия РФПЛ Тосно стадион Старт Саранск стадионы Вячеслав Матюшенко

    Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о возможном переносе матча 22-го тура чемпионата России с «Рубином».

    «Руководство стадиона «Петровский» не разрешает нам играть на арене в Санкт-Петербурге, морозы в городе не спадают, мы можем испортить поле.

    Мы не хозяева стадиона и не можем сами принимать решения. В таком случае у нас остается только один вариант – перенести игру в Саранск.

    Поменять дату игры мы не можем, в Питере играть негде, в Москве тоже не получается. Вариантов кроме Саранска у нас, по сути, больше нет.

    В ближайшее время лига должна собраться и решить, где будет проходить матч», – сказал Матюшенко.

    Город Тосно находится в 1050 километрах от Саранска (по прямой). По дорогам расстояние составляет 1300 километров.

    В этом сезоне «Тосно» проводит домашние матчи на «Петровском», поскольку РФПЛ не разрешила тосненцам играть на стадионе в Великом Новгороде, где они провели предыдущий сезон, по причине того, что это другой административный субъект.

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