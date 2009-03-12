Андрей Червиченко о матче «Зенит» — «Амкар»: «Арбитр выполнял чей-то заказ»

Экс-президент московского «Спартака» поддержал решение «Зенита» опротестовать результат игры с «Амкаром».

— Почему это считают опасным прецедентом? А когда «Зениту» засчитали техническое поражение в матче с «Динамо», разве тогда что-то влияло на ход игры? Это, если помните, было при Толстых. Здесь, на мой взгляд, когда абсолютно понятно, что арбитр выполнял чей-то заказ, но это невозможно доказать, а формальный признак для переигровки есть — нужно подавать протест. «Зенит» правильно делает, настаивая на переигровке. И если кто-то за кулисами пытается убрать «Зенит» подобным способом — незаконным и бессовестным — почему они не должны пытаться законным способом себя защитить? Не вижу причин этого не делать.

Кроме того, Червиченко отметил что уровень игры «Зенита» и результаты некоторых матчей не стоит рассматривать вместе. По его словам, причины у этих явлений разные.

— То, как «Зенит» играет — другой вопрос. Манчини, на мой взгляд, пока не сумел сделать команду и последние туров 10 результаты команды далеки от ожидаемых. С таким составом нужно показывать другой уровень игры, но это, повторюсь, не имеет никакого отношения к тому, что было на поле. Закон должен быть справедлив. Не понимаю, почему того же Сельдякова ставят «Зениту», хотя к его работе у клуба уже были претензии в это сезоне. Но мы же видели, что и Турбин прибивал питерцев в том году. С судейским корпусом пора разобраться — ни один тур не обходится без судейского скандала.