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    Газзаев о возможном возвращении Березуцкого в сборную: «А разве есть альтернатива?»

    Теги Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Сергей Игнашевич Валерий Газзаев сборная России ЧМ-2018

    Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы Валерий Газзаев в преддверии ЧМ-2018 высказался за возвращение защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких и Сергея Игнашевича в сборную России.

    — Сейчас говорят о возможном возвращении в сборную России Василия Березуцкого. Насколько это нужно ему самому и национальной команде?

    — А у нас разве есть альтернатива? Братья Березуцкие и Игнашевич — настоящие профессионалы, которые показывают молодежи, как нужно честно служить своему клубу и национальной сборной. Они являются настоящим примером для молодых игроков.

    Да, им уже не 20 лет, но они обладают огромным опытом. Именно это и необходимо на чемпионате мира: сочетание опыта с молодостью. Такой баланс всегда дает результат, – сказал Газзаев.

    Станислав Черчесов: «Поговорим с Березуцкими до мартовского сбора. Нам нужно понимать, на кого рассчитывать»

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