Газзаев о возможном возвращении Березуцкого в сборную: «А разве есть альтернатива?»

Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы Валерий Газзаев в преддверии высказался за возвращение защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких и в сборную России.

— Сейчас говорят о возможном возвращении в сборную России Василия Березуцкого. Насколько это нужно ему самому и национальной команде?

— А у нас разве есть альтернатива? Братья Березуцкие и Игнашевич — настоящие профессионалы, которые показывают молодежи, как нужно честно служить своему клубу и национальной сборной. Они являются настоящим примером для молодых игроков.

Да, им уже не 20 лет, но они обладают огромным опытом. Именно это и необходимо на чемпионате мира: сочетание опыта с молодостью. Такой баланс всегда дает результат, – сказал Газзаев.

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