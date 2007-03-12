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    Станислав Черчесов: «Поговорим с Березуцкими до мартовского сбора. Нам нужно понимать, на кого рассчитывать»

    Теги Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Станислав Черчесов сборная России ЧМ-2018

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил вероятность возвращения в команду защитников ЦСКА Василия и Алексея Березуцких.

    – Многие уже забыли формулировку, по которой они с начала прошлого года не играют за сборную России. Они приостановили, а не прекратили выступления за национальную команду! Перед Кубком конфедераций у нас был разговор, и в тот момент Василий и Алексей не были готовы пересмотреть свое решение, принятое менее чем за полгода до того. Но формулировка осталась прежней. А следовательно, тема осталась бы открытой даже в том случае, если бы Джикия и Васин были здоровы.

    Сейчас подготовка к чемпионату мира выходит на финишную прямую, и с базовыми моментами нужно определяться. У нас вновь будет разговор, из которого станет понятно, готовы ли Березуцкие встать в общий строй и быть кандидатами в сборную.

    Требования ко всем у нас одинаковые, подход к каждому – индивидуальный. Условно начало тренировки в 11.00, готовность к занятию, настрой – это требование. А дозировка нагрузок тем или иным игрокам – разная. Так вот, требование заключается в том, что у всех без исключения кандидатов в сборную должна быть готовность ответить за свою игру на чемпионате мира. А за результат отвечает главный тренер.

    Должна наступить определенность: или «вы можете на меня рассчитывать», или «не можете». Они сами приостановили выступления за сборную, и только сами же могут эту приостановку снять.

    – Когда этот разговор состоится?

    – До мартовского сбора. Потому что, если ответ будет положительным, Василий нужен нам уже перед матчами с Бразилией и Францией. Все по той же причине: у нас – команда. И многое нам предстоит наигрывать.

    У Алексея ситуация другая: он сломал ногу, пока не играет, но в матче с «Уралом» уже был в заявке. Опять же, посмотрим, как все пойдет. Но повторяю: никто никому ничего не гарантирует, – сказал Черчесов.

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