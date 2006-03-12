Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Сержиу Консейсау: «В матче с «Ливерпулем» будем биться за историю «Порту»

    Теги Ливерпуль Порту Лига чемпионов Сержиу Консейсау

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (первая игра – 0:5).

    «Для нас нет большей мотивации, чем представлять честь «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов. Понимаем, что не можем допускать те же ошибки, что в первой игре. Надо прибавлять.

    Когда мы играем в два форварда, Марега невероятно полезен. Любой, кто выйдет вместо него, будет обладать иными качествами, так что наш стиль игры претерпит какие-то изменения. Это будет влиять и на течение матча.

    В «Порту» давление испытываешь всегда. Груз ответственности – неотъемлемая часть амбиций и стремления к победе. Пусть мы проиграли первый матч, не верю, что во вторник не будем испытывать давления. Мы будем биться за историю клуба.

    Хотим добиться гораздо более удачного результата, чем в первом матче», – сказал Консейсау.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться