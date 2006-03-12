Сержиу Консейсау: «В матче с «Ливерпулем» будем биться за историю «Порту»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против (первая игра – 0:5).

«Для нас нет большей мотивации, чем представлять честь в плей-офф Лиги чемпионов. Понимаем, что не можем допускать те же ошибки, что в первой игре. Надо прибавлять.

Когда мы играем в два форварда, Марега невероятно полезен. Любой, кто выйдет вместо него, будет обладать иными качествами, так что наш стиль игры претерпит какие-то изменения. Это будет влиять и на течение матча.

В «Порту» давление испытываешь всегда. Груз ответственности – неотъемлемая часть амбиций и стремления к победе. Пусть мы проиграли первый матч, не верю, что во вторник не будем испытывать давления. Мы будем биться за историю клуба.

Хотим добиться гораздо более удачного результата, чем в первом матче», – сказал Консейсау.