Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Тренер «Порту» о матче с «Ливерпулем»: «Пять голов не являются реальным отражением разницы в силе двух команд»

    Теги Ливерпуль Порту Лига чемпионов Сержиу Консейсау

    Главный тренер «Порту»  Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (первый матч 0:5).

    «Пять голов не являются реальным отражением разницы в силе двух команд. Соперники были невероятно эффективны в первом матче, но все могло пойти по-другому.

    Мы конкурентоспособная команда, команда, которая всегда стремится забивать голы и искать баланс в игре.

    В Португалии у нас лучшая защита и лучшая атака. Завтра нам понадобится и то, и другое», – сказал Консейсау.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться