Тренер «Порту» о матче с «Ливерпулем»: «Пять голов не являются реальным отражением разницы в силе двух команд»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против (первый матч 0:5).

«Пять голов не являются реальным отражением разницы в силе двух команд. Соперники были невероятно эффективны в первом матче, но все могло пойти по-другому.

Мы конкурентоспособная команда, команда, которая всегда стремится забивать голы и искать баланс в игре.

В Португалии у нас лучшая защита и лучшая атака. Завтра нам понадобится и то, и другое», – сказал Консейсау.