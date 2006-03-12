Александр Селихов: «Неудивительно, что кто-то постоянно пытается расшатать «Спартак». Это самый популярный клуб страны»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал информацию о конфликте главного тренера команды Массимо Карреры с полузащитниками и Фернандо.

– Реагирую на это с улыбкой, так было и когда написали про мой якобы лишний вес.

– самый популярный клуб страны, нет ничего удивительного, что кто-то постоянно пытается расшатать команду и повлиять на нее извне.

Не знаю, кому это на руку, но кто-то постоянно нагнетает негатив вокруг нашей команды.

- Психологически это давит на игроков и тренеров?

– Трудно сказать за всех, но на меня это никак не давит, – сказал Селихов.