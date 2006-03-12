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    Александр Селихов: «Мяч было нормально видно, но из-за снега было трудно его фиксировать»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Александр Селихов

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал матч 21-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:0).

    – Футболом этот матч назвать достаточно сложно, погода не дала командам показать хорошую комбинационную игру. Это реалии нашего футбола и тут ничего не поделаешь. Конечно, игру можно было бы перенести на резервный день, но в этом году наша страна будет принимать чемпионат мира, поэтому вариантов переноса не было — календарь и так забит играми. 

    – Не обидно, что матч против прямого конкурента в борьбе за золото прошел в таких условиях?

    – Немного обидно. Обе команды могли показать хороший футбол, который понравился бы зрителям, но ничего не поделаешь. 

    – У вас не возникало дискомфорта от цвета мяча и формы соперника?

    – Нет. Мне было нормально все видно, единственное – мяч был скользкий, на него налипал снег, его трудно было фиксировать, – сказал Селихов.

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