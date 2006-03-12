Серхио Рамос: «Возможно, с Ди Марией «ПСЖ» сыграет в обороне лучше, чем с Неймаром»

Капитан Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (первый матч – 3:1).

«Мы будем делать то же, что и всегда. Уважаем парижский клуб, но мы уверены в собственных способностях.

Рады, что снова появится на поле. Он полезен не только в защите, но и в атаке.

– это особый тип игрока, и его отсутствие повредит любой команде. Возможно, с Ди Марией «ПСЖ» сыграет в обороне лучше, чем с Неймаром. В любом случае, мы должны показать свою лучшую игру», – сказал Рамос.