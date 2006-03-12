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    Серхио Рамос: «Возможно, с Ди Марией «ПСЖ» сыграет в обороне лучше, чем с Неймаром»

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Лига чемпионов Марсело Анхель Ди Мария Неймар

    Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (первый матч – 3:1).

    «Мы будем делать то же, что и всегда. Уважаем парижский клуб, но мы уверены в собственных способностях.

    Рады, что Марсело снова появится на поле. Он полезен не только в защите, но и в атаке.

    Неймар – это особый тип игрока, и его отсутствие повредит любой команде. Возможно, с Ди Марией «ПСЖ» сыграет в обороне лучше, чем с Неймаром. В любом случае, мы должны показать свою лучшую игру», – сказал Рамос.

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