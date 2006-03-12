Колосков о расистской кричалке болельщиков «Спартака» в адрес Гильерме: «Никаких кричалок про обезьян я не услышал. Расизма в российском футболе нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал расистские выкрики болельщиков в адрес голкипера «Локомотива» Гильерме в матче 21 го-тура чемпионата России (0:0).

«Откуда у вас такая информация? Вы это слышали? Я был на стадионе, на матче, сидел рядом с главой КДК и этого не слышал. Никаких кричалок про обезьян я не услышал. Пусть это докажут, расскажут, письменно доложат в КДК.

Мы же сами себя стараемся высечь. Там что-то сделали на грош, а мы такую бучу поднимаем и кричим о повальном расизме. Мол, у нас люди чуть ли не репрессии предлагают в отношении игроков с другим цветом кожи.

Я не слышал, ничего комментировать в данном случае не могу. Для меня темы нет! Темы расизма в российском футболе нет! Так и запишите», – сказал Колосков.

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