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    Колосков о расистской кричалке болельщиков «Спартака» в адрес Гильерме: «Никаких кричалок про обезьян я не услышал. Расизма в российском футболе нет»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия РФС Вячеслав Колосков КДК РФС Гильерме

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал расистские выкрики болельщиков «Спартака» в адрес голкипера «Локомотива» Гильерме в матче 21 го-тура чемпионата России (0:0).

    «Откуда у вас такая информация? Вы это слышали? Я был на стадионе, на матче, сидел рядом с главой КДК и этого не слышал. Никаких кричалок про обезьян я не услышал. Пусть это докажут, расскажут, письменно доложат в КДК.

    Мы же сами себя стараемся высечь. Там что-то сделали на грош, а мы такую бучу поднимаем и кричим о повальном расизме. Мол, у нас люди чуть ли не репрессии предлагают в отношении игроков с другим цветом кожи.

    Я не слышал, ничего комментировать в данном случае не могу. Для меня темы нет! Темы расизма в российском футболе нет! Так и запишите», – сказал Колосков.

    «Спартаку» грозит закрытие трибуны за расистские выкрики болельщиков в адрес Гильерме

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