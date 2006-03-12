Бонуччи и Раноккия договорились не играть миланское дерби за несколько часов до решения лиги. Матчи серии А перенесли из-за смерти Астори

Защитники сборной Италии Леонардо Бонуччи и Андреа Раноккия не планировали принимать участие в матче 27-го тура серии А – «Интер» после того, как узнали о смерти капитана «Фиорентины» .

Как сообщает Il Corriere della Sera, Бонуччи позвонил Раноккии сразу после того, как узнал известия о смерти Астори. Футболисты пришли к общему мнению, что миланское дерби должно быть перенесено.

Это произошло за несколько часов до того, как руководство серии А объявило о переносе всех матчей тура.

Бонуччи и Раноккия выступали вместе с Астори в составе сборной Италии.