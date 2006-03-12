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    Бонуччи и Раноккия договорились не играть миланское дерби за несколько часов до решения лиги. Матчи серии А перенесли из-за смерти Астори

    Теги Интер Милан Фиорентина Леонардо Бонуччи серия А Италия Давиде Астори Андреа Раноккия

    Защитники сборной Италии Леонардо Бонуччи и Андреа Раноккия не планировали принимать участие в матче 27-го тура серии А «Милан» – «Интер» после того, как узнали о смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори.

    Как сообщает Il Corriere della Sera, Бонуччи позвонил Раноккии сразу после того, как узнал известия о смерти Астори. Футболисты пришли к общему мнению, что миланское дерби должно быть перенесено.

    Это произошло за несколько часов до того, как руководство серии А объявило о переносе всех матчей тура. 

    Бонуччи и Раноккия выступали вместе с Астори в составе сборной Италии.

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