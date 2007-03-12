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    Перенесенные из-за смерти Астори матчи серии А могут пройти 14 марта и 9 мая, финал Кубка Италии – 20 мая

    Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия Кубок Италии Давиде Астори календарь

    Сегодня клубы итальянской серии А обсудят даты проведения 7 матчей 27-го тура национального чемпионата, отложенных накануне из-за смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори.

    Наибольшую проблему представляет дерби «Милан» – «Интер», поскольку в ближайшее время «россонери» предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом», а 9 мая – в финале Кубка Италии с «Ювентусом».

    Есть вариант, при котором «Милан» проведет матч с туринцами по окончании сезона – 20 мая, а дерби с «Интером» – 9 мая (вместо Кубка).

    Другие шесть игр серии А («Дженоа» – «Кальяри», «Аталанта» – «Сампдория», «Беневенто» – «Верона», «Торино» – «Кротоне», «Удинезе» – «Фиорентина», «Кьево» – «Сассуоло») могут состояться в среду 14 марта, но при этом их нельзя проводить вечером одновременно с матчами Лиги чемпионов.

    Кроме того, в этот день не сможет сыграть «Аталанта», поскольку на эту дату уже назначен ее перенесенный матч с «Ювентусом».

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