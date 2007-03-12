Перенесенные из-за смерти Астори матчи серии А могут пройти 14 марта и 9 мая, финал Кубка Италии – 20 мая

Сегодня клубы итальянской серии А обсудят даты проведения 7 матчей 27-го тура национального чемпионата, отложенных накануне из-за смерти защитника «Фиорентины» .

Наибольшую проблему представляет дерби «Милан» – «Интер», поскольку в ближайшее время «россонери» предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Арсеналом», а 9 мая – в финале Кубка Италии с .

Есть вариант, при котором проведет матч с туринцами по окончании сезона – 20 мая, а дерби с – 9 мая (вместо Кубка).

Другие шесть игр серии А («Дженоа» – «Кальяри», «Аталанта» – «Сампдория», «Беневенто» – «Верона», «Торино» – «Кротоне», «Удинезе» – «Фиорентина», «Кьево» – «Сассуоло») могут состояться в среду 14 марта, но при этом их нельзя проводить вечером одновременно с матчами Лиги чемпионов.

Кроме того, в этот день не сможет сыграть «Аталанта», поскольку на эту дату уже назначен ее перенесенный матч с «Ювентусом».