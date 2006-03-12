Дани Алвес: «Нужно показать «Реалу», что мы непобедимы на своем стадионе»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес поделился ожиданиями от ответной игры с в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3 – первый матч).

«В первой игре нам не хватило опыта. Большую часть матча мы контролировали ход игры. Мы провели 80 невероятных минут против соперника такого уровня, но нужно было помнить еще о 10 минутах. А чтобы пройти далеко в Лиге чемпионов, нужно вообще думать о 95 минутах.

Невероятная атмосфера на трибунах будет неэффективна, если мы не сделаем свою работу на поле. Но у этого будет свое значение. Болельщики придают нам сил, они будут нас поддерживать, а нам нужно сыграть за них и не ударить в грязь лицом.

Нам нужно показать, что мы непобедимы на своем стадионе», – сказал Алвес.