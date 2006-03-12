Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Дани Алвес: «Нужно показать «Реалу», что мы непобедимы на своем стадионе»

    Теги ПСЖ Реал Мадрид Дани Алвес лига 1 Франция Лига чемпионов

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес поделился ожиданиями от ответной игры с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3 – первый матч).

    «В первой игре нам не хватило опыта. Большую часть матча мы контролировали ход игры. Мы провели 80 невероятных минут против соперника такого уровня, но нужно было помнить еще о 10 минутах. А чтобы пройти далеко в Лиге чемпионов, нужно вообще думать о 95 минутах.

    Невероятная атмосфера на трибунах будет неэффективна, если мы не сделаем свою работу на поле. Но у этого будет свое значение. Болельщики придают нам сил, они будут нас поддерживать, а нам нужно сыграть за них и не ударить в грязь лицом.

    Нам нужно показать, что мы непобедимы на своем стадионе», – сказал Алвес.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться