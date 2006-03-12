Измайлов о шансах «Спартака» догнать «Локомотив»: «А почему нет?»

Вице-президент Наиль Измайлов после ничьей с «Локомотивом» поделился мнением о перспективах красно-белых в этом сезоне.

проходил в сложных условиях. Как и ожидалось, игра не получилась суперзрелищной, в таких матчах на первый план выходят бойцовские качества. Конечно, немного жалко, что мяч не попал в ворота после удара , но в целом результат матча закономерен.

Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим болельщикам, которые пришли на игру в такую холодную погоду и гнали команду вперед на протяжении всего матча. Также хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто приехал в Самару и хотел поддержать команду.

Болельщики смогут бесплатно посетить следующий домашний матч чемпионата, предъявив билеты на кубковую игру в кассах перед игрой.

Остались ли шансы догнать ? А почему нет? У нас впереди еще девять матчей, все может измениться, сдаваться точно никто не собирается. Нужно выигрывать в каждой отдельной игре, меньше думать о том, как играет соперник, и отталкиваться исключительно от себя», – сказал Измайлов.