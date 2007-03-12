Прокурор Удине: «Основная версия смерти Астори – остановка сердца по естественным причинам»

Прокурор города Удине Антонио Де Николо рассказал об обстоятельствах смерти капитана «Фиорентины» Давиде Астори в одной из местных гостиниц.

«Основная версия – игрок умер от остановки сердца по естественным причинам. Странно, что такое могло произойти с профессиональным футболистом, которого постоянно обследовали, но не находили никаких видимых проблем.

Внешнее обследование уже было проведено, сейчас мы должны дождаться отчета судмедэксперта. Полиция опросила одноклубников и врача команды. Это может помочь понять, что произошло.

Завтра решим, будет ли необходимо вскрытие. Что поражает – у футболиста проблемы с сердцем точно бы дали о себе знать.

Нужно сделать выводы из этой истории и понять – это внезапная смерть или есть какие-то проблемы, которые нужно было выявить раньше», – сказал Де Николо.

Умер капитан «Фиорентины». Ему был всего 31 год