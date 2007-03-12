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    Денис Глушаков: «Локомотив» – просто добротная команда. Как прошлогодний «Спартак»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера

    Капитан «Спартака» Денис Глушков после матча с «Локомотивом» (0:0) оценил игру соперника и опроверг информацию о конфликте с главным тренером команды Массимо Каррерой.

    – Так скажу. «Локомотив» – это просто боевая, добротная команда, не больше. Ничего сверхъестественного. Как раз этой добротностью и фартом он похож на прошлогодний «Спартак». Нам иногда действительно везло, мы давили и забивали в концовках, вытаскивали сложные матчи.

    «Локомотив» же тоже ничего почти не создал – так, только стандарты. У нас же были настоящие моменты. Самедов бил в пустые, Адриано с 11 метров, Мельгарехо один на один выходил. Значит, играли не хуже, но не использовали шансы. Наверное, что-то сделали не так, раз фарт отвернулся. Но пока я не понимаю, что именно.

    – Что можете сказать о кричалках болельщиков в ваш с Самедовым и Ещенко адрес?

    – Правда?! Не слышал. Видел только, что они баннерами с нашими портретами размахивали. Так что спасибо болельщикам «Локо», что не забывают. Мы тоже вас помним

    – Можете прокомментировать информацию о конфликте с Каррерой?

    – Я этот бред даже комментировать не хочу, – сказал Глушаков.

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