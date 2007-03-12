Массимо Каррера: «Хочу поаплодировать обеим командам, игравшим в таких условиях»

Главный тренер Массимо Каррера подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против (0:0).

«Разные таймы. Во втором кое-что поменяли, поэтому смогли чуть больше затруднить действия «Локомотиву». Конечно, я не разочарован результатом. Хочу поаплодировать обеим командам, игравшим в таких условиях. Мы старались играть в свой футбол и будем стараться побеждать в каждом из оставшихся матчей.

Максимович? Он совершал некоторые ошибки, но в основном они с Кутеповым провели хороший матч, как и вся команда», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».