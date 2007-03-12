Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Массимо Каррера: «Хочу поаплодировать обеим командам, игравшим в таких условиях»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:0).

    «Разные таймы. Во втором кое-что поменяли, поэтому смогли чуть больше затруднить действия «Локомотиву». Конечно, я не разочарован результатом. Хочу поаплодировать обеим командам, игравшим в таких условиях. Мы старались играть в свой футбол и будем стараться побеждать в каждом из оставшихся матчей.

    Максимович? Он совершал некоторые ошибки, но в основном они с Кутеповым провели хороший матч, как и вся команда», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться