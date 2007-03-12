Аленичев о разгроме «Авангарда»: «Приятно, что победили с хорошим счетом и сыграли на ноль»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итоги матча с «Авангардом» (3:0).

«Очень хороший футбол, считаю, мы показали. Тем более сегодня была тысячная домашняя игра «Енисея» в чемпионатах страны. Приятно, что выиграли с хорошим счетом и сыграли на ноль. Все запланированное выполнили.

План на игру заключался в прессинге соперника с первых минут и быстром голе, что у нас и получилось, к счастью. Считаю, что мы доминировали в первом тайме, во второй половине соперник уравнял игру, мои ребята немножко успокоились, более равная вторая половина получилась.

Порадовал меня третий гол, он получился очень быстрым, за счет хорошей комбинации, хорошего перевода, прострела и завершения. безоговорочно доминировал на протяжении 90 минут, хотя один момент мы дали сопернику создать во втором тайме, он мне не понравился, потому что случился после стандарта. Будем разбирать на теории.

Хочу поздравить болельщиков с победой, поблагодарить их за поддержку. Понимаю, что соскучились по команде, по футболу, три месяца ребят не видели – конечно, эта сумасшедшая поддержка повлияла на игру команды», – сказал Аленичев.

После 26 туров красноярский клуб возглавляет таблицу ФНЛ.