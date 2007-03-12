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    ФНЛ. «Спартак-2» и «Факел» голов не забили

    Теги Крылья Советов Кубань Химки результаты ФНЛ Шинник Балтика Сибирь Авангард Курск Томь Луч-Энергия Динамо Санкт-Петербург Енисей Ротор-Волгоград Факел Зенит-2 Тюмень Оренбург Волгарь Спартак-2 ФК Тамбов Олимпиец

    Сегодня после перерыва возобновляется чемпионат ФНЛ.

    ФНЛ

    26-й тур

    Волгарь – Химки 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    4 марта, 11.30, «Центральный»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 2 Мостовой, 0:2 – 58 Веркашанский.
    ВолгарьТерновский, Бердников, Запрудских (Лесников, 85), Григорьев, Бабаев (Ящук, 56), Иванов, Шалаев, Пустозеров (Букия, 81), Болонин, Соломатин (Онугха, 68), Бабырь.
    ХимкиИсупов, Алибеков, Шумских, Лисинков, Лапин, Талалай, Мостовой, Поярков, Машуков, Веркашанский (Кокоев, 75), Пичугин (Данилкин, 87).
    Предупреждения:
    Алибеков (29), Веркашанский (44), Шалаев (52), Соломатин (62), Кокоев (88).
    Енисей – Авангард Курск 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    4 марта, 13.00, «Футбол-арена Енисей»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 3 Семакин, 2:0 – 18 Обрадович, 3:0 – 65 Обрадович.
    ЕнисейФилиппов, Кичин, Жиров, Васильев, Чичерин, Фатуллаев (Гасанов, 85), Семакин, Иванов (Ломакин, 75), Комков, Кутьин (Сердеров, 68), Обрадович (Малоян, 81).
    Авангард КурскЧагров, Никитин, Багаев, Гоцук, Нетфуллин, Дашаев, Коробов (Акбашев, 73), Киреев (Митасов, 66), Альшин (Синяев, 79), Федчук, Тлупов (Минаев, 67).
    Предупреждение:
    Комков (9).
    Сибирь – Луч-Энергия 2:0 (2:0, 0:0)
    Дата проведения
    4 марта, 13.00, «Sportkompleks Zarya»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 15 Житнев, 2:0 – 45 Чеботару.
    СибирьЦыган, Цховребов (Кушнирук, 8), Аравин, Полюткин, Ларенц, Макаренко (Коржунов, 90), Гладышев, Чеботару, Галыш (Беляев, 70), Житнев, Дегтярев (Азаров, 46).
    Луч-ЭнергияКотляров, Тихий, Таказов, Больевич, Цуканов, Павленко, Машнев, Гелоян (Хлебородов, 80), Маляка (Гордиенко, 46), Бажев (Дзахов, 66), Столбовой (Мязин, 42).
    Предупреждения:
    Галыш (33), Цыган (51), Гордиенко (63), Полюткин (72).
    Тюмень – Олимпиец 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    4 марта, 14.00, «Геолог»
    Онлайн матча
    ТюменьБучнев, Ненахов, Козлов, Кузнецов, Чуканов, Саламатов (Лешонок, 57), Чудин, Лаук (Юсупов, 83), Муллин, Ставпец (Глухов, 75), Карпов (Козлов, 71).
    ОлимпиецАнисимов, Хайруллов (Хрипков, 88), Морозов, Маляров, Федорив (Филин, 62), Горбунов, Аюпов, Ламбарский (Нежелев, 61), Заерко, Чирьяк, Беляков (Сорочкин, 61).
    Предупреждения:
    Лаук (28), Горбунов (67), Заерко (84).
    Оренбург – Кубань 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    4 марта, 14.00, «Газовик»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 67 Ойеволе.
    ОренбургФролов, Терехов, Удалый, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Малых, Попович (Афонин, 81), Бреев, Сутормин (Воробьев, 69), Козлов.
    КубаньДюпин, Байрыев, Бендзь, Смирнов, Бугаев, Маляров, Лобкарев, Завезен (Гогниев, 76), Алейник (Гай, 81), Марков (Пономарев, 87), Обухов.
    Предупреждения:
    Чиркин (11), Марков (16).
    Шинник – Томь 3:3 (2:1, 1:2)
    Дата проведения
    4 марта, 14.00, «Malaya Arena Shinnik»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 3 Шайморданов, 2:0 – 15 Шайморданов, 2:1 – 43 Пугин, 3:1 – 72 Низамутдинов, 3:2 – 89 Кухарчук, 3:3 – 90 Кухарчук.
    ШинникЯшин, Жестоков, Ятченко, Магадиев, Нарылков (Чистяков, 90), Щадин, Шайморданов, Камилов (Чалов, 81), Самойлов, Безлихотнов (Лях, 81), Низамутдинов (Крамаренко, 90).
    ТомьМелихов, Пульич, Микуцкис, Иванов, Зуйков, Померко (Павленко, 46), Алейников, Макурин (Абдулавов, 83), Пугин, Кузьмичев (Кухарчук, 74), Саная.
    Предупреждения:
    Алейников (5), Саная (37), Макурин (47), Щадин (68), Низамутдинов (85).
    Удаление:
    Щадин (77).
    Динамо СПб – Крылья Советов 1:3 (0:1, 1:2)
    Дата проведения
    4 марта, 15.00, «МСА стадиона Петровский»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 26 Корниленко, 1:1 – 69 Юрганов, 1:2 – 74 Корниленко, 1:3 – 86 Соболев.
    Динамо СПбГенералов, Ходжаниязов, Бычков, Юрганов, Цвейба, Кулишев (Житников, 80), Песегов, Соловьев, Сарамутин (Киреенко, 71), Власов (Дворников, 67), Барсов.
    Крылья СоветовКонюхов, Таранов, Бурлак, Зотов, Ланин, Чочиев (Кулик, 87), Башкиров (Кленкин, 90), Ятченко, Надсон, Самодин (Соболев, 57), Корниленко (Алиев, 90).
    Предупреждения:
    Таранов (46), Цвейба (90).
    Ротор – ФК Тамбов 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    4 марта, 15.00, «Центральный»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 65 Бурмистров.
    РоторЗаболотный, Климов, Абазов, Пискунов, Романенко, Крутов (Николаев, 71), Ребко, Сысуев, Бурмистров (Столяренко, 90), Коротаев (Горбанец, 79), Аппаев (Вотинов, 90).
    ФК ТамбовСмирнов, Быстров, Шляков (Шевчук, 81), Овсиенко, Горбатюк, Мурнин (Сергеев, 89), Чернышов (Рыжков, 62), Килин (Архипов, 66), Трусевич, Мищенко, Часовских.
    Предупреждения:
    Горбатюк (78), Заболотный (90).
    Балтика – Зенит-2 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    4 марта, 16.00, «Балтика»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 84 Анюков.
    БалтикаПомазан, Магаль, Тимошин, Логашов, Шешуков, Свежов, Каленкович, Григорьев (Кобялко, 78), Джалилов (Шевчук, 88), Торбинский, Касьян.
    Зенит-2Кержаков, Анюков, Каккоев, Запрягаев, Бугриев, Кириллов (Рукас, 81), Капленко, Камышев, Лесовой (Еловских, 71), Панюков (Соловейчикс, 90), Сиротов (Пенчиков, 90).
    Предупреждения:
    Сиротов (13), Логашов (60), Каккоев (76), Капленко (90).
    Спартак-2 – Факел 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    5 марта, 15.00, «Stadium Spartak»
    Онлайн матча
    Спартак-2Максименко, Рассказов, Мамин, Лихачев, Полубояринов, Бакаев (Ломовицкий, 79), Тюнин, Пантелеев, Игнатов (Нимели, 71), Руденко (Давыдов, 83), Сакала.
    ФакелТрунин, Семенов, Осипенко, Хайманов, Молодцов, Афанасьев, Амбарцумян, Рекиш, Лукьянов, Кузьмин, Лебеденко.
    Предупреждения:
    Семенов (60), Амбарцумян (87).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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