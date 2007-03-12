ФНЛ. «Спартак-2» и «Факел» голов не забили

Сегодня после перерыва возобновляется чемпионат ФНЛ.
ФНЛ
26-й тур
- Дата проведения
- 4 марта, 11.30, «Центральный»
- Голы:
- 0:1 – 2 Мостовой, 0:2 – 58 Веркашанский.
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Волгарь –
Терновский, Бердников, Запрудских (Лесников, 85), Григорьев, Бабаев (Ящук, 56), Иванов, Шалаев, Пустозеров (Букия, 81), Болонин, Соломатин (Онугха, 68), Бабырь.
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Химки –
Исупов, Алибеков, Шумских, Лисинков, Лапин, Талалай, Мостовой, Поярков, Машуков, Веркашанский (Кокоев, 75), Пичугин (Данилкин, 87).
- Предупреждения:
- Алибеков (29), Веркашанский (44), Шалаев (52), Соломатин (62), Кокоев (88).
- Дата проведения
- 4 марта, 13.00, «Футбол-арена Енисей»
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Енисей –
Филиппов, Кичин, Жиров, Васильев, Чичерин, Фатуллаев (Гасанов, 85), Семакин, Иванов (Ломакин, 75), Комков, Кутьин (Сердеров, 68), Обрадович (Малоян, 81).
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Авангард Курск –
Чагров, Никитин, Багаев, Гоцук, Нетфуллин, Дашаев, Коробов (Акбашев, 73), Киреев (Митасов, 66), Альшин (Синяев, 79), Федчук, Тлупов (Минаев, 67).
- Предупреждение:
- Комков (9).
- Дата проведения
- 4 марта, 13.00, «Sportkompleks Zarya»
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Сибирь –
Цыган, Цховребов (Кушнирук, 8), Аравин, Полюткин, Ларенц, Макаренко (Коржунов, 90), Гладышев, Чеботару, Галыш (Беляев, 70), Житнев, Дегтярев (Азаров, 46).
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Луч-Энергия –
Котляров, Тихий, Таказов, Больевич, Цуканов, Павленко, Машнев, Гелоян (Хлебородов, 80), Маляка (Гордиенко, 46), Бажев (Дзахов, 66), Столбовой (Мязин, 42).
- Дата проведения
- 4 марта, 14.00, «Геолог»
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Тюмень –
Бучнев, Ненахов, Козлов, Кузнецов, Чуканов, Саламатов (Лешонок, 57), Чудин, Лаук (Юсупов, 83), Муллин, Ставпец (Глухов, 75), Карпов (Козлов, 71).
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Олимпиец –
Анисимов, Хайруллов (Хрипков, 88), Морозов, Маляров, Федорив (Филин, 62), Горбунов, Аюпов, Ламбарский (Нежелев, 61), Заерко, Чирьяк, Беляков (Сорочкин, 61).
- Дата проведения
- 4 марта, 14.00, «Газовик»
- Гол:
- 1:0 – 67 Ойеволе.
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Оренбург –
Фролов, Терехов, Удалый, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Малых, Попович (Афонин, 81), Бреев, Сутормин (Воробьев, 69), Козлов.
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Кубань –
Дюпин, Байрыев, Бендзь, Смирнов, Бугаев, Маляров, Лобкарев, Завезен (Гогниев, 76), Алейник (Гай, 81), Марков (Пономарев, 87), Обухов.
- Дата проведения
- 4 марта, 14.00, «Malaya Arena Shinnik»
- Голы:
- 1:0 – 3 Шайморданов, 2:0 – 15 Шайморданов, 2:1 – 43 Пугин, 3:1 – 72 Низамутдинов, 3:2 – 89 Кухарчук, 3:3 – 90 Кухарчук.
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Шинник –
Яшин, Жестоков, Ятченко, Магадиев, Нарылков (Чистяков, 90), Щадин, Шайморданов, Камилов (Чалов, 81), Самойлов, Безлихотнов (Лях, 81), Низамутдинов (Крамаренко, 90).
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Томь –
Мелихов, Пульич, Микуцкис, Иванов, Зуйков, Померко (Павленко, 46), Алейников, Макурин (Абдулавов, 83), Пугин, Кузьмичев (Кухарчук, 74), Саная.
- Предупреждения:
- Алейников (5), Саная (37), Макурин (47), Щадин (68), Низамутдинов (85).
- Удаление:
- Щадин (77).
- Дата проведения
- 4 марта, 15.00, «МСА стадиона Петровский»
- Голы:
- 0:1 – 26 Корниленко, 1:1 – 69 Юрганов, 1:2 – 74 Корниленко, 1:3 – 86 Соболев.
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Динамо СПб –
Генералов, Ходжаниязов, Бычков, Юрганов, Цвейба, Кулишев (Житников, 80), Песегов, Соловьев, Сарамутин (Киреенко, 71), Власов (Дворников, 67), Барсов.
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Крылья Советов –
Конюхов, Таранов, Бурлак, Зотов, Ланин, Чочиев (Кулик, 87), Башкиров (Кленкин, 90), Ятченко, Надсон, Самодин (Соболев, 57), Корниленко (Алиев, 90).
- Дата проведения
- 4 марта, 15.00, «Центральный»
- Гол:
- 1:0 – 65 Бурмистров.
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Ротор –
Заболотный, Климов, Абазов, Пискунов, Романенко, Крутов (Николаев, 71), Ребко, Сысуев, Бурмистров (Столяренко, 90), Коротаев (Горбанец, 79), Аппаев (Вотинов, 90).
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ФК Тамбов –
Смирнов, Быстров, Шляков (Шевчук, 81), Овсиенко, Горбатюк, Мурнин (Сергеев, 89), Чернышов (Рыжков, 62), Килин (Архипов, 66), Трусевич, Мищенко, Часовских.
- Предупреждения:
- Горбатюк (78), Заболотный (90).
- Дата проведения
- 4 марта, 16.00, «Балтика»
- Гол:
- 0:1 – 84 Анюков.
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Балтика –
Помазан, Магаль, Тимошин, Логашов, Шешуков, Свежов, Каленкович, Григорьев (Кобялко, 78), Джалилов (Шевчук, 88), Торбинский, Касьян.
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Зенит-2 –
Кержаков, Анюков, Каккоев, Запрягаев, Бугриев, Кириллов (Рукас, 81), Капленко, Камышев, Лесовой (Еловских, 71), Панюков (Соловейчикс, 90), Сиротов (Пенчиков, 90).
- Дата проведения
- 5 марта, 15.00, «Stadium Spartak»
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Спартак-2 –
Максименко, Рассказов, Мамин, Лихачев, Полубояринов, Бакаев (Ломовицкий, 79), Тюнин, Пантелеев, Игнатов (Нимели, 71), Руденко (Давыдов, 83), Сакала.
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Факел –
Трунин, Семенов, Осипенко, Хайманов, Молодцов, Афанасьев, Амбарцумян, Рекиш, Лукьянов, Кузьмин, Лебеденко.
- Предупреждения:
- Семенов (60), Амбарцумян (87).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.